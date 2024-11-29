Игрок «Зенита» попал в список лучших защитников в мире от ФИФА

ФИФА опубликовала список претендентов на приз лучшему защитнику в мире. В числе номинантов на премию The Best есть футболист «Зенита» - Нино.

Надо признать, что Нино попал в номинацию главным образом за счёт успеха «Флуминенсе» в прошлом Кубке Либертадорес. Команда в финале турнира в ноябре 2023 года обыграла «Бока Хуниорс» со счётом 2:1 по итогам дополнительного времени. Нино был капитаном «Флуминенсе».

За «Зенит» Нино выступает с начала 2024 года. С тех пор защитник провёл 34 официальных матча, в которых забил два гола.

«Зенит» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.