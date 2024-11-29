Только у нескольких игроков «Ростова» зарплата привязана к валюте – Рыскин

Алексей Рыскин, который в «Ростове» работает на должности спортивного директора, дал комментарий по поводу влияния роста курса доллара. По словам Рыскина, только несколько легионеров «жёлто-синих» имеют контракты, которые привязаны к курсу валюты.

«У нас рублёвые зарплаты. Только у одного-двух иностранцев зарплата привязана к валюте. А у остальных всё в рублях. Честно, не готов это обсуждать, об этом надо разговаривать с генеральным директором», - цитирует Рыскина «Чемпионат».

На текущий момент «Ростов» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В шестнадцати турах команда Валерия Карпина смогла набрать 20 очков. В субботу, 30 ноября, ростовчане будут принимать «Пари НН».