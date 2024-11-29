Гришин высказался о матче ЦСКА против «Рубина»

В поединке 17-го тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле примет казанский «Рубин». Своими соображениями по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Гришин.

«ЦСКА предстоит трудный матч. Но «армейцам» нужно набирать очки, чтобы быть в гонке за призовые места. Нужно побеждать с любым счётом, самое главное - забрать три очка», - передает слова Александра «Чемпионат».

Матч ЦСКА против «Рубина» состоится в субботу, 30 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этим поединком «армейцы» занимают шестое место в таблице, а казанцы располагаются на седьмой строчке.