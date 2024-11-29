Кудряшов описал Дзюбу

Бывший футболист «Спартака» Фёдор Кудряшов дал комментарий о форварде «Акрона» Артёме Дзюбе. Кудряшов предположил, что за годы футбольной карьеры Дзюба не изменился.

«Наверное, во многих моментах он остался таким же, каким я знал его с дубля «Спартака». Артём прямой, за словом в карман не лезет и пытается отстоять своё мнение, даже если оно не всегда верное», - цитирует Кудряшова «Чемпионат».

В то же время Кудряшов отметил, что почти не пересекался с Дзюбой с 2020 года, когда они вместе представляли сборную России.

Напомним, что недавно Артём Дзюба дал громкое интервью, в котором «проехался» по многим людям из мира российского футбола. С сентября 36-летний Дзюба представляет «Акрон».