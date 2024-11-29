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Назначен судья на матч «Краснодар» - «Спартак»

29 Ноября 2024 • 12:46 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.15 X 3.60 2 3.20
01.12 19:30

Программа семнадцатого тура Российской премьер-лиги растянется с субботы до понедельника, зацепив как конец осени, так и начало зимы. Центральным в туре будет матч между «Краснодаром» и «Спартаком». Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, какие судьи будут работать на этой игре.

В поле на матче «Краснодар» - «Спартак» отработает бригада Артёма Чистякова. В случае необходимости главный рефери будет получать подсказки от Павла Кукуяна (ВАР), которому поможет Алексей Амелин (АВАР).

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» стартует 1 декабря в 19:30 по московскому времени.

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Спартак Москва Краснодар Павел Кукуян Артём Чистяков ещё теги

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