Назначен судья на матч «Краснодар» - «Спартак»

Программа семнадцатого тура Российской премьер-лиги растянется с субботы до понедельника, зацепив как конец осени, так и начало зимы. Центральным в туре будет матч между «Краснодаром» и «Спартаком». Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, какие судьи будут работать на этой игре.

В поле на матче «Краснодар» - «Спартак» отработает бригада Артёма Чистякова. В случае необходимости главный рефери будет получать подсказки от Павла Кукуяна (ВАР), которому поможет Алексей Амелин (АВАР).

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» стартует 1 декабря в 19:30 по московскому времени.