В «Ростове» ответили на вопрос о трансфере вратаря «Спартака»

В прессе появилась информация о том, что голкипер Александр Селихов в зимнее трансферное окно может перебраться из «Спартака» в «Ростов». Комментарий на этот счёт дал Алексей Рыскин, который в ростовском клубе занимает пост спортивного директора.

«Никак не могу это прокомментировать», - цитирует Рыскина «Чемпионат».

Александр Селихов в сезоне 2024/2025 ещё ни разу не выступал в Премьер-лиге. Вратарь получает игровое время только в Кубке России. Действующий контракт Селихова со «Спартаком» истекает уже летом.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 1 декабря, - против «Краснодара» на выезде.