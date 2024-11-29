Тренер «Ростова» высказался о возможном переходе вратаря «Спартака»

Тренер голкиперов сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в беседе с журналистами прокомментировал новость о потенциальном трансфере вратаря «Спартака» Александра Селихова в команду из Ростова-на-Дону.

«Саша мне очень нравится и как вратарь, и как человек. Но разговора на тему перехода не было. Даже не знаю, хочет ли он уйти из «Спартака» или нет. Это не обсуждалось», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Срок действующего трудового договора Селихова с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года. В текущем сезоне 30-летний вратарь поучаствовал в восьми встречах московского коллектива.