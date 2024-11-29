Селихов может уйти из «Спартака» в другой клуб РПЛ

Голкипер Александр Селихов может покинуть «Спартак» в обозримом будущем. Действующий контракт 30-летнего футболиста рассчитан до конца сезона, и стороны пока не обсуждали его продление.

Видеть Селихова в своей команде хочет тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов. Специалист высоко ценит качества спартаковца.

Как подчёркивает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Селихов может перейти в «Ростов» уже в зимнее трансферное окно. Есть два варианта – аренда на вторую часть сезона и полноценный трансфер.

Стоит сказать, что Александр Селихов в этом сезоне выступает за «Спартак» только в Кубке России.