Агент ответил, поймал ли форвард «Динамо» Тюкавин звезду

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об уровне игры форварда в текущем сезоне.
«Он не падает ниже своего уровня. Говорят, что он забил много в первом сезоне и получил все призы, а сейчас поймал звезду. Но это не так. Я его знаю. Он к режиму относится серьёзно», - приводит слова агента «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний нападающий сыграл 16 матчей. Константин записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу. Срок действующего контракта Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца июня 2028 года.
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