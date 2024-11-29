Кудряшов назвал лучшего футболиста РПЛ прямо сейчас

Бывший игрок «Ростова» Фёдор Кудряшов поделился мнением о карьере полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.
«Это лучший игрок чемпионата. У него классные лидерские качества, видение поля. Если он сможет этот и следующий сезон провести на таком уровне, уедет в Европу в хороший клуб», - приводятся слова Кудряшова на страницах «Чемпионата».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний полузащитник провел 15 поединков. Батраков отметился десятью забитыми мячами (два – с пенальти) и шестью голевыми передачами.
По итогам 16 туров «Локо» занимает третье место в таблице РПЛ.
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