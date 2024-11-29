Булыкин высоко оценил гол Тюкавина «Локомотиву»

Известный в прошлом центрфорвард Дмитрий Булыкин прокомментировал гол нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в ответном поединке четвертьфинала Кубка России против «Локомотива».

«У Тюкавина получился очень красивый гол в ворота «Локомотива» - он хорошо приложился и попал по мячу. У вратаря большие шансы пропустить такой мяч, если только не попадут в него», - передает слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 1:0, а затем и в серии послематчевых пенальти. Таким образом, «бело-голубые» продолжат борьбу в Пути РПЛ, а «железнодорожники» сыграют в Пути регионов.