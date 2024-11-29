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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

4 клуба АПЛ хотят купить нападающего «Спартака»

29 Ноября 2024 • 11:47 Комментировать

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде может сменить Российскую премьер-лигу на чемпионат Англии. Как информирует инсайдер Экрем Конур, в подписании игрока заинтересованы сразу четыре клуба. Речь идет о «Брентфорде», «Брайтоне», «Борнмуте» и «Кристал Пэлас».

Скауты вышеназванных клубов посетили недавние поединки «красно-белых» против «Акрона» и «Локомотива». Напомним, что в дерби с «железнодорожниками» Угальде отметился покером.

В текущем сезоне чемпионата России Манфред провел 16 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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