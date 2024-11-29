Роналдо хочет сыграть со сборной России

Бразильский легионер «Ростова» Роналдо поделился мыслями касательно возможной организации товарищеской встречи между сборной России и командой легионеров РПЛ.

«Мне было бы интересно поучаствовать в таком матче. Хорошая возможность!» - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Роналдо играет за команду Валерия Карпина с января. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий сыграл 18 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

После 16 туров Премьер-лиги «жёлто-синие» набрали 20 баллов. «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице.