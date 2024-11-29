В «Локомотиве» прокомментировали поражение от «Динамо»

Юрий Нагорных, являющийся председателем совета директоров московского «Локомотива», высказался о поражении от «Динамо» в ответном поединке 1/4 финала Кубка России.
«Хочу сказать громадное спасибо тем, кто пришел на стадион. Команда старалась, играла дисциплинировано, но не хватило немного для реализации. Настраиваемся на весеннюю часть», - передает слова Нагорных «Спорт-Экспресс».
Таким образом, «железнодорожники» продолжат свой путь в четвертьфинале Пути регионов. Жеребьевка соревнований пройдет 30 ноября.
В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» набрал 34 балла и находится на третьей позиции.
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