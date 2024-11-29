Роналдо ответил, готов ли перейти в «Спартак» или «Зенит»

Бразильский форвард Роналдо в разговоре с журналистами высказался насчет потенциального трансфера в петербургский «Зенит» или московский «Спартак».

«Я счастлив здесь. Мне еще многое предстоит сделать в «Ростове». Так что я счастлив в «Ростове» и думаю только о нем», - приводятся слова нападающего на страницах «Спорт-Экспресса».

По итогам 16 туров чемпионата России команда из Ростова-на-Дону находится на восьмой позиции. На счету «жёлто-синих» 20 набранных баллов.

В нынешнем сезоне Роналдо сыграл 18 поединков за «Ростов», в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.