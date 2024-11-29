Кудряшов: «Краснодар» заслуживает что-то выиграть»

Бывший защитник сборной России и столичного «Спартака» Фёдор Кудряшов поделился мыслями о выступлении «Краснодара» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«В прошлом году говорил, что Мусаев в «Краснодаре» себя покажет, - этот год подтверждает. Очень хочется, чтобы команда Галицкого чего-то добилась. Он заслуживает что-то выиграть», - передает слова Кудряшова «Чемпионат».

После 16 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 38 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко. В следующем туре чемпионата страны «быки» на домашнем стадионе примут московский «Спартак». Игра пройдет 1 декабря.