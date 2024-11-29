Булыкин отреагировал на поражение «Локомотива» от «Динамо»

«Локомотив» в матче с «Динамо» просто не дотерпел. Время покажет, насколько тяжело будет «Локомотиву» в Пути регионов. Надо смотреть жеребьёвку, на кого попадут», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».