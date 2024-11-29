Булыкин отреагировал на поражение «Локомотива» от «Динамо»

Экс-форвард национальной команды России Дмитрий Булыкин поделился мыслями касательно вчерашнего кубкового поединка между «Локомотивом» и «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ.
«Локомотив» в матче с «Динамо» просто не дотерпел. Время покажет, насколько тяжело будет «Локомотиву» в Пути регионов. Надо смотреть жеребьёвку, на кого попадут», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
Напомним, что игровое время противостояния завершилось поражением «Локомотива» со счетом 0:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Динамо», одолевшие «железнодорожников» - 4:3.
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