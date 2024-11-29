Кудряшов объяснил, почему Дуглас не нужен сборной России

Экс-футболист сборной России Фёдор Кудряшов в беседе с журналистами поделился мнением о натурализации защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса.

«У нас есть Круговой. На данный момент натурализация не нужна - мы не участвуем в больших турнирах. Сейчас есть возможность продвигать и воспитывать своих футболистов», - передает слова Кудряшова «Чемпионат».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Сантос поучаствовал в 16 матчах. Защитник записал на свой счет три результативные передачи и получил одну желтую карточку.

Дуглас выступает за петербургскую команду с лета 2019 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2027-го.