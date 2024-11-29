Романцев прокомментировал решение Карпина по Дзюбе

Экс-рулевой московского «Спартака» Олег Романцев в разговоре с представителями СМИ отреагировал на желание нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.

«Думаю, сам Дзюба понимает - если бы сегодня он отвечал требованиям сборной, то даже при их непростых отношениях Валерий Карпин не отказался бы от его приглашения», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 36-летний нападающий провел восемь поединков. Дзюба записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом следующего года.