Голенков оценил выступление «Ростова» в первой половине сезона

Форвард «Ростова» Егор Голенков прокомментировал выступление своей команды в сезоне-2024/2025 Российской премьер-лиги.
«Если говорить про оценку первой половины сезона, то мы его начали неплохо, но потом произошёл спад. Надеюсь, мы вышли из этого пике и сейчас будем чувствовать себя получше», - передает слова нападающего «Чемпионат».
По итогам 16 туров чемпионата России «Ростов» набрал 20 баллов и занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Следующий поединок команда Валерия Карпина проведет против «Пари НН» на своем домашнем стадионе.
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