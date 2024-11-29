Кудряшов объяснил, почему завершил карьеру

Экс-футболист сборной России Фёдор Кудряшов объяснил свое решение о завершении игровой карьеры.
«Когда завершил - это было всё. До этого проскальзывали моменты, я чаще думал, что пора. Много времени уходило на восстановление. Почувствовал выгорание. Сказал: «Хватит, больше не могу», - приводятся слова россиянина на страницах «Чемпионата».
Напомним, что Кудряшов выступал за сборную России с 2016 по 2021 год. Он провел в составе национальной команды 48 поединков, записав на свой счет один забитый мяч. Последним клубом в карьере Фёдора был воронежский «Факел».
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