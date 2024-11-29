Кудряшов объяснил, почему завершил карьеру

«Когда завершил - это было всё. До этого проскальзывали моменты, я чаще думал, что пора. Много времени уходило на восстановление. Почувствовал выгорание. Сказал: «Хватит, больше не могу», - приводятся слова россиянина на страницах «Чемпионата».