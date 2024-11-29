Лондонский клуб хочет подписать Погба

Французский полузащитник Поль Погба, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус», может вернуться в чемпионат Англии.

Согласно сведениям журналистов Goal.com, на игрока претендует лондонский «Фулхэм». Представители Погба советуют футболисту продолжение карьеры именно на туманном Альбионе. Сам Поль хочет возобновить карьеру в одном из топовых чемпионатов.

Напомним, что француз был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных препаратов. Благодаря успешной апелляции его бан был сокращен до 18 месяцев. Таким образом, Погба может вернуться на поле в марте следующего года.