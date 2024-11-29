Кудряшов: «Это не тот «Спартак», который может бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался о выступлении московского «Спартака» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.
«Это не тот «Спартак», который может бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство. Будем надеяться, что будет идти волнами, а не просто вниз», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После 16 туров Российской премьер-лиги московская команда набрала 31 балл и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Станковича отстают от идущего первым петербургского «Зенита» на восемь пунктов. Ближайший матч в чемпионате «красно-белые» сыграют на выезде с «Краснодаром».
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