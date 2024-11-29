Кудряшов высказался о Дзюбе

Бывший футболист столичного «Спартака» Фёдор Кудряшов поделился мнением о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.
«Он лидер. Думаю, приходя в команду, Артём смотрит, есть ли лидеры на поле, в раздевалке. Если видит, что команде не хватает этого, включается по полной», - передает слова Кудряшова «Чемпионат».
Напомним, что Дзюба пополнил ряды тольяттинской команды на правах свободного агента. Он подписал трудовое соглашение до завершения сезона-2024/2025.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Артём провел восемь матчей, записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.
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