Наумов: «Худяков сделает карьеру в Европе»

Летом двадцатилетний голкипер Даниил Худяков покинул московский «Локомотив» и отправился в австрийский «Штурм». Вчера он дебютировал в составе своего нового клуба в Лиге чемпионов, и этот дебют оказался очень успешным - австрийский клуб выиграл у «Жироны» с минимальным преимуществом. Перспективы Худякова в европейском футболе прокомментировал бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов. Он уверен, что Худяков может построить хорошую карьеру:

- Думаю, что он вратарь очень хороший, умелый, он хорошую школу в «Локомотиве» прошел, Премьер-Лигу прошел, сколько матчей отстоял. Поэтому я думаю, что он заиграет там и сделает карьеру, - цитирует слова Наумова «ВсеПроСпорт».