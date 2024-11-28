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Пономарёв: «В кубковом матче ЦСКА не позволил разгуляться «Рубину», поэтому и выиграл»

28 Ноября 2024 • 23:17 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
1 1.72 X 3.65 2 5.10
30.11 16:30

Бывший футболист Владимир Пономарёв назвал причину победы ЦСКА над «Рубином» в кубковом матче, а также поделился ожиданиями от нового поединка этих команд уже в чемпионате.

- Все зависит от игры противника, команда всегда играет так, как позволяет соперник. В прошлом кубковом матче ЦСКА не позволил разгуляться «Рубину», поэтому и выиграл с хорошим счетом, - приводит слова эксперта Betonmobile.

Владимир Пономарёв также не отбрасывает в сторону фактор неожиданности, напоминая, что в прошлом туре «красно-синие» дома проиграли «Ростову» со счетом 1:2.

ЦСКА и «Рубин» сыграют 30 ноября, начало встречи в 16:30.

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