Агент прокомментировал гол Тюкавина

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, прокомментировал гол игрока в кубковом дерби с «Локомотивом». Для Тюкавина этот гол стал первым с 20 октября.

«В психологическом плане, очень важный гол для Кости. В первом тайме три момента не смог забить, будто сглазили. Сверхважный гол для Тюкавина», - цитирует Сафонова Metaratings.

По словам Сафонова, Тюкавин огорчался из-за затяжной серии без голов, но не искал крайних, а просто работал над собой.

Напомним, что «Динамо» прошло «Локомотив» в Пути РПЛ Кубка России благодаря победе по пенальти.