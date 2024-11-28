Алексей Сафонов: «Конечно, курс доллара влияет на РПЛ»

Флуктуации курса доллара влияют на клубы российской Премьер-лиги, в этом не сомневается известный футбольный агент Алексей Сафонов. По его словам, чаще всего зарплаты в российской футболистов привязаны к курсу доллара, и сейчас они определённо в проигрыше.

- Курс доллара сильно влияет, как ни крути. У многих игроков зарплаты привязаны к курсу. При этом получать они могут только в долларах. Соответственно заключил ты контракт, когда курс был 70, а теперь просто потерял значительную часть оклада, - пояснил агент, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт».

Напомним что в российском чемпионате прошлись 16 туров лидирует питерский зенит действующий чемпион страны.