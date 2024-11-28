Чалов забил в Лиге Европы

Форвард ПАОКа Фёдор Чалов вечером четверга вышел в стартовом составе своего клуба на игру с РФШ и оформил гол. Случилось это на 59-й минуте матча, который проходит в эти минуты в Риге, столице Латвии. Фёдор забил второй гол своей команды в матче, удвоив преимущество – 2:0.

Что любопытно, спустя семь минут Чалова заменили. Вечерний гол стал вторым для Фёдора с момента летнего перехода в ПАОК из ЦСКА. Ранее он забил курьёзный гол в чемпионате Греции, ставший для него дебютным за греческий клуб.

Прошла вторая половина второго тайма, близится 70-я минута матча.