​Колосков: «ФИФА никаких санкций не наложит»

Спортивных средствах массовой информации появилась информация о том, что ФИФА запретила сборной Буркина-Фасо сыграть товарищеский матч с национальной командой России. В противном случае федерация, дескать, готова применить санкции по отношению к сборной Буркина-Фасо.

Ситуацию попросили прокомментировать Вячеслава Колоскова, почетный президент российской футбольного союза высмеял подобное предположение. Он уверен в том, что никаких санкций ФИФА за это не наложит:

- Не кажется ли мне это странным? Это не просто странно, это невозможно, это какая-то выдумка, какая-то ерунда. ФИФА заявляла, что никаких санкций за это не будет? Не будет, конечно, мы сыграли уже полтора десятка игр, - цитирует слова Колоскова «ВсеПроСпорт».