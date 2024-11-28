Президент «Ростова» ответил на вопрос о Карпине

Арташес Арутюнянц, который занимает должность президента «Ростова», ответил на вопрос о рулевом команды Валерии Карпине. У руководителя клуба спросили, доверяет ли он Карпину как тренеру.

«Да, у нас полное доверие к Валерию Георгиевичу», - цитирует Арутюнянца «Матч ТВ».

Несколько недель назад Карпин после поражения в матче против «Ахмата» говорил о том, что его посещают мысли об отставке. Как известно, Валерий Георгиевич тренирует не только «Ростов», но и национальную сборную России.

На текущий момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.