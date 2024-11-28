​Гладилин: «Сафонову будет непросто вытеснить Доннарумму»

Российский голкипер Матвей Сафонов сунулся в бурный омут - минувшим летом он принял приглашение «ПСЖ» и во вторник дебютировал в составе французского клуба в Лиге чемпионов. Правда, дебют оказался неудачным - «ПСЖ» проиграл в Мюнхене «Баварии».

Своим мнением по поводу конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой, основным голкипером «ПСЖ», поделился Валерий Гладилин. Известный российский специалист считает, что потеснить Доннарумму Сафонову будет очень непросто:

- Доннарумма в рассвете сил, его вытеснить не так просто, у него большой потенциал. Я пока не вижу того, что Сафонов вытесняет его. Пока тренер даёт возможность проявлять себя это хорошо, значит он верит в него, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.