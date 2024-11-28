Московский «Спартак» не будет рассматривать предложения по своему полузащитнику Кристоферу Мартинсу. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Несмотря на интерес ряда команд, клуб не планирует расставаться с полузащитником. Главный тренер «красно-белых» Деян Станкович высоко ценит его вклад в игру. При этом, ещё летом «Спартак» был готов расстаться с игроком сборной Люксембурга.

Мартинс в «Спартаке» на постоянном контракте с лета 2022 года, в столичный клуб он перебрался из швейцарского клуба «Янг Бойз» из Берна. Контракт сторон рассчитан до лета 2026 года.