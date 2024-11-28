Тюкавин прервал голевую засуху, длившуюся с октября

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в Кубке России распечатал ворота «Локомотива» в гостевом матче. Таким образом, молодой динамовец прервал свою голевую засуху, что насчитывала пять матчей кряду.

В последний раз до 28 ноября Константин поражал ворота соперников 20 октября. Тогда «Динамо» гостило у казанского «Рубина», оформив в ворота коллектива из Татарстана четыре безответных гола.

Напомним, что в первом матче пары «Локомотив» победил на «ВТБ Арене» со счётом 2:1. Тюкавин сравнял общий счёт по сумме двух встреч – 2:2.

Текстовая трансляция матча «Локомотив» - «Динамо» - на нашем портале.