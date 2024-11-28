Раскрыта позиция Джикии по будущему

Владимир Кузьмичёв, который является представителем игрока «Химок» Георгия Джикии, дал комментарий по поводу будущего. Кузьмичёв признался, что Джикия хотел бы выступать в более статусном клубе.

«Все вопросы по его будущему в «Химках» будут решаться ближе к окончанию сезона. Хочет ли он остаться? Мы хотим совершенно другого. В моём понимании, Георгий должен играть в клубе другого уровня. Это зависит от того, будут ли предложения», - цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, что Георгий Джикия подписал контракт с «Химками» в сентябре. До того момента защитник провёл несколько месяцев в статусе свободного агента после ухода из «Спартака». Московский клуб не захотел продлевать контракт с Джикией.

Георгию Джикии 31 год. За «Химки» защитник провёл шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.