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Радченко не думает, что Соболев покинет зимой «Зенит»

28 Ноября 2024 • 21:11 Комментировать

Бывший зенитовец Дмитрий Радченко полагает, что Александр Соболев не покинет свой петербургский клуб грядущей зимой.

«У него есть доверие от тренерского штаба, постоянно играет. Да, не забивает, но вряд ли он уйдёт в аренду. Не сказал бы, что он совсем не появляется на поле. У него достаточно игровых минут, а Семак ему доверяет», - рассуждает Радченко с Metaratings.

Напомним, что Александра после перехода из «Спартака» в «Зенит» преследует низкая результативность. Он забил всего лишь два гола в официальных матчах, все в рамках Кубка России.

Три причины, почему Соболев не оправдывает ожидания в  «Зените»

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