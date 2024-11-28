Стало известно, когда могут пройти выборы президента РФС

В настоящий момент должность президента Российского футбольного союза (РФС) занимает Александр Дюков. Через несколько месяцев срок полномочий Дюкова истекает, поэтому состоятся выборы.

Согласно данным «РБ Спорт», в пятницу на заседании исполнительного комитета РФС будет предложено назначить дату выборов президента организации на 2 февраля. Выборы пройдут на внеочередной конференции.

Ожидается, что Александр Дюков будет баллотироваться на новый срок. Он занимает пост главы РФС с февраля 2019 года. В феврале 2021 года Дюкова успешно переизбрали на срок длиной в четыре года.