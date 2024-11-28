Сутормин: «Сразу прочувствовал атмосферу в «Ростове»

Вингер «Ростова» Алексей Сутормин поделился комментарием об адаптации в донском коллективе.

— Я как приехал, сразу прочувствовал атмосферу. В принципе, такое ощущения, что я давно был в команде. В целом все отлично, меня все устраивает, — цитирует Сутормина портал «РБ Спорт».

30-летний футболист присоединился к «Ростову» минувшим летом. Стоит сказать, что за «желто-синих» он выступает на правах аренды. Контракт Сутормина принадлежит «Зениту».

В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в 17 встречах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и стал автором ассиста.