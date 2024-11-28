Сапета надеется, что «Зенит» не станет чемпионом России

Экс-футболист «Динамо» Александр Сапета высказался о шансах столичного клуба в борьбе за золотые медали в текущем розыгрыше чемпионата России.

— У «Динамо» есть шансы побороться с «Зенитом». Все-таки «Зенит» не может быть первым всегда. Надеюсь, что в этом году «Зенит» не станет чемпионом, — приводит слова Сапеты Metaratings.

По итогам 16 сыгранных туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 39 зачетных баллов. «Динамо» идет на пятой позиции, отставая от лидера на восемь очков.

В ближайшем туре подопечные Марцела Лички сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет 2 декабря, начало — в 19:00 по мск.