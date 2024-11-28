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Кечинов: «Игра «Спартака» и «Краснодара» будет определяющей в плане борьбы за медали»

28 Ноября 2024 • 20:44 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
01.12 19:30

Бывший спартаковец Валерий Кечинов назвал вопрос, на который даст ответ грядущий матч Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Спартаком».

«Если «Спартак» сейчас победит и хорошо в межсезонье подготовится к весне, мы будем видеть, что он может бороться за высокие места. От этой игры многое зависит. Я полагаю, она будет многом определяющей в плане борьбы за медали», - рассуждает Кечинов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» примет «Спартак» в рамках 17 тура РПЛ в первый день зимы, 1 декабря. «Быки» по итогу прошедшего тура упустили первое место. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы.

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