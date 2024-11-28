Маричаль ответил, может ли «Динамо» бороться за чемпионство с текущим составом

Центральный защитник столичного «Динамо» Николас Маричаль ответил на вопрос, может ли команда бороться за чемпионство с нынешним составом.

«Мне кажется, да. У нас хорошая команда, качественные футболисты с большим опытом за плечами», — заявил Маричаль Metaratings.

При этом футболист отметил, что текущего состава достаточно для борьбы не только за высокие места в РПЛ, но и в Кубке России.

По итогам 16 сыгранных туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Марцела Лички 31 очко.

Соперником «Динамо» в следующем туре станет грозненский «Ахмат». Игра между командами состоится 2 декабря.