Хомуха: «Пьянич не ускоряет игру ЦСКА»

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Хомуха покритиковал Миралема Пьянича. 34-летний футболист пополнил состав «армейцев» этой осенью.

«Думаю, лучшие годы Пьянича позади. Сейчас он не ускоряет игру команды, а тормозит её. Ощущение, что этот трансфер ничего хорошего не дал, команду сильнее не сделал. Мастерства передач на сегодня недостаточно. Нужна высокая интенсивность игры», - делится Хомуха с Legalbet.

Напомним, что Пьянич в девяти проведённых официальных матчах за армейский клуб оформил всего один ассист – в рамках Кубка России. ЦСКА под руководством Марко Николича идёт на шестом месте турнирной таблицы в рамках Российской премьер-лиги.