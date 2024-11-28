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​Заварзин: «В клубе всё зависит от тренера»

28 Ноября 2024 • 19:49 Комментировать

Летом в московском «Спартаке» сменился наставник, место испанского специалиста Гильермо Абаскаля занял сербский тренер Деян Станкович, ранее он работал с сербским клубом «Црвена Звезда». Своим мнением о Станковиче поделился экс-президент клуба, а также бывший глава РПЛ Юрий Заварзин. Он подчеркнул значимость тренера для любого клуба:

- В клубе все зависит от тренера. Повторюсь, что он какой-то чудноватый этот парень. Вроде состав не меняет, и в последней игре, вроде бы, как-то прорисовалась игра, и виден прогресс, но в следующих пара игр будет уже ясно, - цитирует слова Заварзина Vprognoze.ru.

В настоящий момент московский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Юрий Заварзин ещё теги
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