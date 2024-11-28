Названа дата возможной экстрадиции Промеса в Нидерланды

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может быть отправлен из ОАЭ в Нидерланды.

Как утверждает RTL, завтра состоится новое слушание дела Промеса, по итогам которого 32-летний футболист может быть экстрадирован на родину, где он приговорен к семи с половиной годам колонии за участие в контрабанде наркотиков, а также за нападение на двоюродного брата.

Напомним, в феврале текущего года Промес не смог вернуться со «Спартаком» из ОАЭ в Россию, так как был задержан местной полицией. В настоящий момент нидерландец находится на свободе и даже выступает за дубайский «Юнайтед», однако покидать страну ему запрещено.