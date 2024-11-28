Мостовой выделил слабое место Угальде

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о форварде «красно-белых» Манфреде Угальде.

По мнению Мостового, Угальде является очень техничным игроком, который умеет открываться и работать с мячом. Эксперт считает, что неудачная серия форварда в прошлом сезоне — это просто стечение обстоятельств.

«Это не отменяет того факта, что за него переплатили, но то, что Угальде умеет играть в футбол, было понятно сразу. Его слабое место — игра головой», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 22-летний нападающий забил 12 голов и сделал 3 ассиста в 16 играх.