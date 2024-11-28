Кавазашвили – о Соболеве: «Ничего хорошего Сашу не ждёт»

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об Александре Соболеве. Форвард прошедшим летом перешёл из «Спартака» в «Зенит», где очень редко забивает в официальных встречах.

«Ничего хорошего Сашу не ждёт. Бакаев уже «умер», Соболев сейчас «умрёт». Это была самая настоящая глупость со стороны Александра — переход именно в «Зенит», - говорит Кавазашвили для Metaratings.

Как допустил эксперт, возможно, в скором времени Соболева ждёт аренда в более слабый клуб. Например, в подмосковные «Химки».

«У Саши сложный характер, долго терпеть не сможет. Чтобы добиться успеха в «Зените», нужно иметь терпение, страшную работоспособность», - добавляет Кавазашвили.

Соболев с момента перехода в петербургский клуб забил всего два гола, оба - в Кубке России.