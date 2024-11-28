​Окружение Уэсли прокомментировало интерес «Краснодара»

В последнее время появились слухи, что «Краснодар» заинтересовался вингером «Интернасьонала» Уэсли, называлось даже сумма в 16 миллионов евро которые, бразильский клуб хотел бы выручить за футболиста.

На информацию отреагировало агентство Talents Sports, которое работает с игроком. Там не стали давать много информации по этому поводу, предложив дождаться трансферного окна:

- Сейчас мы никак не может прокомментировать информацию об интересе «Краснодара» к нашему клиенту. Трансферное окно закрыто. Уэсли – игрок «Интернасьонала», - цитирует представителя агентства «ВсеПроСпорт».

Ранее Уэсли выступал за другой бразильский клуб - «Крузейро».