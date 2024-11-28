​Нигматуллин: «Локомотив» не должен переживать из-за потери Худакова»

Московский «Локомотив» потерял летом голкипера, двадцатилетний Даниил Худяков отправился в австрийский «Штурм». Сейчас ему даже удалось дебютировать в Лиге чемпионов, при этом его клуб выиграл у испанской «Жироны» с минимальным преимуществом. Тем не менее, бывший голкипер «Локомотива», а также российской сборной, Руслан Нигматуллин, считает, что «Локомотиву» не стоит переживать из-за потери Худякова.

- Жалеть об уходе Худякова «Локомотиву» нечего, там проблем с вратарями никогда не было. Да, Даниил — воспитанник клуба, но, на мой взгляд, он начал в основном составе слишком рано, еще не сформировавшись, - цитирует слова Нигматуллина «ВсеПроСпорт».