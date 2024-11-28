Пруцев: «Хочу выиграть чемпионат и Суперкубок страны со «Спартаком»

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев ответил на вопрос о своих целях в карьере игрока.

— На данный момент мне хотелось бы выиграть чемпионат и Суперкубок страны со «Спартаком», — приводит слова Пруцева Legalbet.

Кроме того, полузащитник признался, что хотел бы сыграть на крупном турнире в составе сборной России.

В текущем сезоне 24-летний Пруцев принял участие в 17 встречах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и стал автором двух результативных передач.

Действующий контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре с половиной миллиона евро.