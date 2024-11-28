Игонин: «Я думаю, Соболев физически не готов»

Бывший зенитовец Алексей Игонин высказался о малой результативности новичка петербургского «Зенита» Александра Соболева.

«Но, на мой взгляд, сейчас он просто физически не готов. Для футболиста большого роста физическая готовность — это один из определяющих факторов. Двигается Александр тяжеловато», - цитирует Соболева Metaratings.

Как добавил Игонин, вряд ли в ближайшем будущем мы увидим трансфер или аренду Соболева, так как игрок сейчас получает практику.

Напомним, что после летнего перехода из «Спартака» Соболев забил всего лишь два гола за «Зенит». Оба – в рамках Кубка России. В Премьер-лиге нападающему в составе чемпиона России отличиться голом пока что не удалось.